Для бійців ЗСУ потрібен позашляховик: 2/3 суми вже зібрані, залишилось знайти $1000

Позашляховик Nissan Navara «застовпили» у Польщі – чекають на повну оплату, щоб його перегнати до Кременчука
«Кременчуцький ТелеграфЪ» знову збирає кошти на купівлю позашляховика для військової частини ЗСУ з Кременчука, яка готується до відбуття на фронт.
Він зазначив, що на даний час потрібну захисникам України автівку в Польщі «застовпили» передоплатою – більшу частину коштів за неї вже сплатили, залишилось не так багато – близько $1000, і позашляховик можна гнати до Кременчука та передавати військовим.
Кошти можна перерахувати на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова.
Номер картки: 4731 2196 4283 9538. Отримувач платежу: Кулясов Сергій Володимирович, з позначкою «авто для ЗСУ».
Ми знайшли фото автівки, про яку згадує Сергій, на сторінці Ольги Назарової у Фейсбуці.
Саме так, на фронті автівка живе не довго – тижні, дні, інколи години, а якщо місяць-два, то можна сказати, що її водіям пощастило. Саме тому немає сенсу купувати більш нові та дорогі автомобілі. Важливо, щоб вони їздили та були у гарному технічному стані. Саме таким є позашляховик Nissan Navara, що наразі стоїть на старті у Польщі. А на нього чекають бійці ЗСУ.
Тож допоможемо нашим захисникам!
Все буде – Україна!
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер