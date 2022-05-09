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Для бійців ЗСУ потрібен позашляховик: 2/3 суми вже зібрані, залишилось знайти $1000

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 135

 

Позашляховик Nissan Navara «застовпили» у Польщі – чекають на повну оплату, щоб його перегнати до Кременчука

«Кременчуцький ТелеграфЪ» знову збирає кошти на купівлю позашляховика для військової частини ЗСУ з Кременчука, яка готується до відбуття на фронт.

- Нашим бійцям потрібні саморухові візки для швидкого переміщення під вогнем супротивника. Саме так, потрібен позашляховик: цього разу Nissan Navara, дуже схожий на той, що на картинці. Для тих, хто не читає новини з фронту та не спілкується з бійцями безпосередньо скажу таке: час життя автомобіля, купленого за наші з вами кревні, на передовий становить тиждень – якщо пощастить. Медики скаржилися нещодавно: 3-4 евакуації, і машина – у мотлох. Добре, якщо встигли пораненого витягнути. Нещодавно наша колега Ольга Назарова публікувала фото машини розвідників, куплену кілька тижнів тому. Вся в отворах від куль та без половини скла, - написав власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов у своєму Фейсбуці.

Він зазначив, що на даний час потрібну захисникам України автівку в Польщі «застовпили» передоплатою – більшу частину коштів за неї вже сплатили, залишилось не так багато – близько $1000, і позашляховик можна гнати до Кременчука та передавати військовим.

- Ціна позашляховика 15.500 злотих - трохи більше 3 тисяч доларів. ⅔ суми вже зібрано, залишилося небагато. Як завжди, прозвітую за кожну копійку, - пояснив Сергій Кулясов.

Кошти можна перерахувати на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова.

Номер картки: 4731 2196 4283 9538. Отримувач платежу: Кулясов Сергій Володимирович, з позначкою «авто для ЗСУ».
Ми знайшли фото автівки, про яку згадує Сергій, на сторінці Ольги Назарової у Фейсбуці.

- Ви пам'ятаєте ту машину для наших, яку пригнали з Німеччини місяць тому? Скільки радості було, що, нарешті, у хлопців є нормальне авто... На фото - вона... Дякувати Богу, хлопці живі. Є поранені..., - написала Ольга та виклала фото автівки.

 

Саме так, на фронті автівка живе не довго – тижні, дні, інколи години, а якщо місяць-два, то можна сказати, що її водіям пощастило. Саме тому немає сенсу купувати більш нові та дорогі автомобілі. Важливо, щоб вони їздили та були у гарному технічному стані. Саме таким є позашляховик Nissan Navara, що наразі стоїть на старті у Польщі. А на нього чекають бійці ЗСУ.

Тож допоможемо нашим захисникам!

Все буде – Україна!

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Автор: Віктор Крук

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Теги: допомога ЗСУ позашляховик волонтери Кременчук ЗСУ
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