Завтра у Кременчуці попрощаються із 31-річним воїном Олександром Захарченком

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 378

27 квітня загинув воїн з Донеччини, який захищав нашу державу, Захарченко Олександр Володимирович. Олександр був солдатом та пішов на військову службу за контрактом з 2017 року Кальміусько-Нікольським ОРВК Донецької обл. Мав статус Учасник бойових дій.

Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.

Залишилась мати.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Олександра Захарченка відбудеться 10 травня, а саме: