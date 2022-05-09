Завтра у Кременчуці попрощаються із 31-річним воїном Олександром Захарченком

27 квітня загинув воїн з Донеччини, який захищав нашу державу, Захарченко Олександр Володимирович. Олександр був солдатом та пішов на військову службу за контрактом з 2017 року Кальміусько-Нікольським ОРВК Донецької обл. Мав статус Учасник бойових дій.
Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.
Залишилась мати.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання Олександра Захарченка відбудеться 10 травня, а саме:
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер