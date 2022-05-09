Зберігайте спокій: завтра Ferrexpo проведе контрольовані технічні вибухи (вибухів не буде)

Про це населення попереджає адміністрація компанії
Вибухи на кар’єрах Ferrexpo відбудуться завтра, 10 травня, о 12:00.
- Важливе повідомлення! 10 травня 2022 року о 12.00, у кар’єрах Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Зберігайте спокій!, - йдеться в повідомленні адміністрації компанії.
Доповнено 14.30:
Щойно адміністрація Ferrexpo повідомила редакцію, що проведення технічних вибухів 10 травня відмінено. Про причину відкладення вибухових робіт адміністрація кампанії не повідомила.
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