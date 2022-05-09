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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Авіапаради в російських містах відмінили через побоювання, що літаки можуть збити з ПЗРК

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 879

 

Офіційною ж причиною відміни авіапарадів у кремлі назвали «погану погоду»

Скасування повітряної частини параду у москві та інших великих містах росії нібито через погану погоду – це маніпуляція влади. Є припущення, що польоти російської авіації не відбулися через побоювання бути збитими.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

Як відомо, росія скасувала повітряну частину параду до 9 травня в москві, єкатеринбурзі, новосибірську, самарі, ростові-на-дону та інших великих містах.

За офіційною версією кремля, яку озвучили у ЗМІ, повітряну частину параду скасовано через погані погодні умови.

- Цікаво, що в 2020 році російські медіа писали, що росія витратила більше 540 млн рублів на «розгін хмар» для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума склала 417 млн ​​рублів, - зазначають у центрі.

За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки в деяких містах могли зустріти українські переносні зенітно-ракетні комплекси, які доставити до місць прольоту літаків на авіапараді не надто складно.

- Тому історія про «погану погоду» – лише маніпуляція, оскільки для росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату путіна – не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня росія на «спецоперацію» з Україною витрачає від 500 млн доларів до 20 млрд доларів, - додали в ЦПД при РНБО.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: парад Москва 9 травня РНБО
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