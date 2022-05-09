Авіапаради в російських містах відмінили через побоювання, що літаки можуть збити з ПЗРК

Скасування повітряної частини параду у москві та інших великих містах росії нібито через погану погоду – це маніпуляція влади. Є припущення, що польоти російської авіації не відбулися через побоювання бути збитими.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.
Як відомо, росія скасувала повітряну частину параду до 9 травня в москві, єкатеринбурзі, новосибірську, самарі, ростові-на-дону та інших великих містах.
За офіційною версією кремля, яку озвучили у ЗМІ, повітряну частину параду скасовано через погані погодні умови.
За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки в деяких містах могли зустріти українські переносні зенітно-ракетні комплекси, які доставити до місць прольоту літаків на авіапараді не надто складно.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер