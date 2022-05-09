Заява лідерів G7: Ми єдині з Україною, щоб путін не зміг перемогти у війні

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 353

У сакральну для росії дату колективний Захід пообіцяв притягнути путіна до відповідальності за агресію проти України згідно норм міжнародного права

Лідери країн «Великої сімки» до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада і Японія, виступили зі спільною заявою за підсумками сьогоднішнього саміту. Участь в онлайн-зустрічі брав і президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у тексті заяви, опублікованій Білим домом. У заяві G7 засуджується російське вторгнення в Україну, а також вказується, що дії російського лідера володимира путіна «ганьблять росію і історичні жертви її народу».

- «Велика сімка» і Україна єдині в цей важкий час у прагненні забезпечити демократичне і процвітаюче майбутнє України. Ми як і раніше єдині в нашій рішучості не допустити, щоб президент путін виграв війну проти України. Ми зобов'язані перед пам'яттю всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи і світової спільноти, - йдеться в заяві.

Лідери «Великої сімки» запевнили Володимира Зеленського в готовності допомогти Україні, щоб вона могла захищати себе зараз і стримувати майбутню загрозу агресії.

Ці країни продовжать надавати військову та оборонну допомогу ЗСУ, а також допоможуть у захисті українських мереж від кібернападу та розширять співпрацю у сфері інформаційної безпеки.

- Ми будемо і надалі підтримувати Україну в підвищенні її економічної та енергетичної безпеки, - йдеться в заяві.

У найближчі тижні буде збільшена фінансова підтримка, яка допоможе Україні закрити дефіцит держбюджету та продовжувати надати базові послуги населенню.

- Ми не пошкодуємо зусиль, щоб притягнути президента путіна, а також архітекторів і посібників цієї агресії, включаючи режим лукашенка в білорусі, до відповідальності за їх дії відповідно до міжнародного права, - заявили лідери G7.

Лідери «Великої сімки» заявили, що продовжать вводити санкції проти режиму путіна за невиправдану війну, а також колективно зобов'язуються вжити таких заходів:

поступово знижувати залежність від російських енергоносіїв, у тому числі шляхом поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти.

заборонити або запобігти наданню ключових послуг, від яких залежить росія.

вводити санкції проти російських банків.

боротися зі спробами російського режиму поширювати свою пропаганду.

вводити санкції проти фінансової еліти і членів їх сімей, які підтримують режим Путіна.

Крім того, лідери «Великої сімки» закликають партнерів вжити аналогічних заходів, щоб росія не могла обійти санкції. Також в заяві вказується, що розв'язана путіним війна проти України впливає на безпеку глобального енергопостачання, постачання добрив і продовольства, а також на функціонування глобальних ланцюжків поставок в цілому.

- Війна путіна проти України ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Разом з ООН ми закликаємо росію припинити блокаду і всі інші дії, які ще більше перешкоджають виробництву та експорту продуктів харчування в Україні...Ми будемо нарощувати зусилля, щоб допомогти Україні зберегти виробництво з урахуванням наступного сезону збору врожаю і експортувати, в тому числі за альтернативними маршрутами, - йдеться в заяві.