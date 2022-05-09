Заява лідерів G7: Ми єдині з Україною, щоб путін не зміг перемогти у війні

У сакральну для росії дату колективний Захід пообіцяв притягнути путіна до відповідальності за агресію проти України згідно норм міжнародного права
Лідери країн «Великої сімки» до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада і Японія, виступили зі спільною заявою за підсумками сьогоднішнього саміту. Участь в онлайн-зустрічі брав і президент України Володимир Зеленський.
Про це йдеться у тексті заяви, опублікованій Білим домом. У заяві G7 засуджується російське вторгнення в Україну, а також вказується, що дії російського лідера володимира путіна «ганьблять росію і історичні жертви її народу».
Лідери «Великої сімки» запевнили Володимира Зеленського в готовності допомогти Україні, щоб вона могла захищати себе зараз і стримувати майбутню загрозу агресії.
Ці країни продовжать надавати військову та оборонну допомогу ЗСУ, а також допоможуть у захисті українських мереж від кібернападу та розширять співпрацю у сфері інформаційної безпеки.
У найближчі тижні буде збільшена фінансова підтримка, яка допоможе Україні закрити дефіцит держбюджету та продовжувати надати базові послуги населенню.
Лідери «Великої сімки» заявили, що продовжать вводити санкції проти режиму путіна за невиправдану війну, а також колективно зобов'язуються вжити таких заходів:
Крім того, лідери «Великої сімки» закликають партнерів вжити аналогічних заходів, щоб росія не могла обійти санкції. Також в заяві вказується, що розв'язана путіним війна проти України впливає на безпеку глобального енергопостачання, постачання добрив і продовольства, а також на функціонування глобальних ланцюжків поставок в цілому.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер