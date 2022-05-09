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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція вручила 59-річному чоловіку підозру в умисному вбивстві жительки села Дмитрівка

Сьогодні, 15:57 Переглядів: 419

 

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі

До  відділу №2  (м. Горішні Плавні) Кременчуцького  районного управління поліції 6 травня, близько 18:40, надійшло повідомлення від медиків, що  49-річна мешканка села Дмитрівка Кременчуцького району отримала смертельне ножове поранення. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліція. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових дій вдалося встановити, що до вбивства жінки причетний 59-річний чоловік. Йому обґрунтовано повідомлено про підозру у вбивстві та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Про це інформує на офіційному сайті Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

- Отримавши повідомлення про злочин, за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група. На місці події слідчі поліції виявили тіло жінки із явними ознаками насильницької смерті. У ході огляду поліцейські виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертне дослідження. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій вдалося встановити, що до скоєння даного злочину причетний 59-річний мешканець Кременчуцького району. Наразі  фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції Дмитро Забігайло.  

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Горішньоплавнівського  відділення Кременчуцької  окружної   прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

- Тривають слідчі дії. У разі доведення вини судом фігурантові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини

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Теги: поліція Полтавщини вбивство кримінальна справа підозра
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