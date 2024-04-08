У Кременчуці жінка випала з вікна багатоповерхівки — поліція

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Учора, 7 квітня, близько 6.30 у Кременчуці в одній з багатоповерхівок на вулиці Миру жінка випала з 5-го поверху багатоповерхівки й загинула. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місці події правоохоронці встановили, що загиблою виявилася 63-річна місцева жінка. Її тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, у грудні минулого року у Кременчуці на вулиці Університетській жінка випала з вікна 4 поверху і загинула.