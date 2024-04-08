«Я недаремно живу на цій землі»: кременчуцька режисерка презентувала автобіографічну книгу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

Кременчуцька режисерка написала книгу про себе й своє життя

У неділю, 7 квітня, у читальній залі філії № 2 бібліотеки на Соборній відбувся творчий вечір кременчуцької режисерки, акторки, авторки, керівниці народного театру «Арлекін» Тетяни Широкої. В рамках вечора відбулася презентація автобіографічної книги «Я недаремно живу на цій землі».

«У кожної людини своя доля, своє життя, але іноді зустрічаються люди, які грають у твоєму житті велику роль. Це як у театрі: у кожного — своя роль. Але, хтось, весь час граючи, підказує тобі, куди слід йти і що і як правильно зробити. Ось про таких людей, які відіграли велику і важливу роль у моєму житті, я й розповім у цьому виданні», — такими словами починається нова книга авторки.

Саме про них й про саму Тетяну йшла мова протягом всього вечора.

Ведуча заходу завідувачка бібліотеки Любов Карпова розповідала про різні періоди життя Тетяни Іванівни: про її дитинство, юність, про її творчість й роботу. Про всіх тих людей, хто провів цю талановиту жінку стежками і крутими дорогами її творчого життя.

— Я щаслива, що на моєму шляху зустрілися чудові люди, які залишили в моєму житті незабутній слід. Я вдячна всім, хто мене оточував турботою та увагою, а головне — допомагав, щоб я змогла розкрити свій творчий потенціал, показати свої вміння. Я вдячна тим, хто бачив у мені артистку, культпрацівника та виховував у мені особливі неповторні нотки творчого підходу до улюбленої справи, — каже Тетяна Широка, згадуючи людей, з якими йшла по життю.

Велику роль в її становленні, перш за все, зіграла мама Лариса Ігорівна Познанська, яка повірила в доньку і завжди надихала працювати та збагачувати культуру Кременчука та Полтавщини.

З любов’ю та повагою з теплими словами згадує жінка режисера Володимира Ілліча Каргіна й керівника народної агітбригади «Кремень» Бориса Наумовича Шеймана, які розгледіли талант ще зовсім юної Тетяни. Про них вона пише в одному з розділів книги.

Авторка згадала й про вокально-інструментальний ансамбль «Борисфен», розповіла, як святкували «золотий» ювілей клубу Котлова, про її роботу в театрі клубу й в цілому про своє театральне життя.

Протягом творчого вечора вона жартувала, розповідала різні байки з життя акторів, згадувала свята, які були наповнені різноманітною творчістю й залишалися в пам’яті на багато років.

Тетяна Широка розповіла про народження театру «Арлекін», про свою роботу в педучилищі ім. А. С. Макаренко, про дитячий табір «Чайка» та багато іншого, що й зробило її яскравою, самобутньою, неповторною.

Присутні на вечорі отримали справжнє задоволення від спілкування з Тетяною Широкою й наприкінці зустрічі зробили спільне фото, яке буде нагадувати про ще одну яскраву подію життя цієї талановитої жінки.