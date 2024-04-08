«Я недаремно живу на цій землі»: кременчуцька режисерка презентувала автобіографічну книгу

У неділю, 7 квітня, у читальній залі філії № 2 бібліотеки на Соборній відбувся творчий вечір кременчуцької режисерки, акторки, авторки, керівниці народного театру «Арлекін» Тетяни Широкої. В рамках вечора відбулася презентація автобіографічної книги «Я недаремно живу на цій землі».
Саме про них й про саму Тетяну йшла мова протягом всього вечора.
Ведуча заходу завідувачка бібліотеки Любов Карпова розповідала про різні періоди життя Тетяни Іванівни: про її дитинство, юність, про її творчість й роботу. Про всіх тих людей, хто провів цю талановиту жінку стежками і крутими дорогами її творчого життя.
Велику роль в її становленні, перш за все, зіграла мама Лариса Ігорівна Познанська, яка повірила в доньку і завжди надихала працювати та збагачувати культуру Кременчука та Полтавщини.
З любов’ю та повагою з теплими словами згадує жінка режисера Володимира Ілліча Каргіна й керівника народної агітбригади «Кремень» Бориса Наумовича Шеймана, які розгледіли талант ще зовсім юної Тетяни. Про них вона пише в одному з розділів книги.
Авторка згадала й про вокально-інструментальний ансамбль «Борисфен», розповіла, як святкували «золотий» ювілей клубу Котлова, про її роботу в театрі клубу й в цілому про своє театральне життя.
Протягом творчого вечора вона жартувала, розповідала різні байки з життя акторів, згадувала свята, які були наповнені різноманітною творчістю й залишалися в пам’яті на багато років.
Тетяна Широка розповіла про народження театру «Арлекін», про свою роботу в педучилищі ім. А. С. Макаренко, про дитячий табір «Чайка» та багато іншого, що й зробило її яскравою, самобутньою, неповторною.
Присутні на вечорі отримали справжнє задоволення від спілкування з Тетяною Широкою й наприкінці зустрічі зробили спільне фото, яке буде нагадувати про ще одну яскраву подію життя цієї талановитої жінки.
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