Кременчужанка взяла участь у Братиславському марафоні

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 86

У столиці Словаччини 6-7 квітня пройшов 19-й щорічний ČSOB Bratislava Marathon, серед учасників якого була й кременчужанка Ірина Зінченко. Вона стала єдиною українкою в категорії Senior Run and Walck.

Усього в змаганнях взяли участь 13665 спортсменів з різних країн. В основній дисципліні Україну представляли 7 чоловіків і 1 жінка, а в напівмарафоні — 21 чоловік і 10 жінок.

Для Ірини забіг став справді визначною подією, адже вона брала участь у марафоні вперше в житті.