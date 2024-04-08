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Кременчужанка взяла участь у Братиславському марафоні

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 86

 

Вулицями Словацької столиці пробігли 13665 спортсменів з різних країн світу

У столиці Словаччини 6-7 квітня пройшов 19-й щорічний ČSOB Bratislava Marathon, серед учасників якого була й кременчужанка Ірина Зінченко. Вона стала єдиною українкою в категорії Senior Run and Walck.

Усього в змаганнях взяли участь 13665 спортсменів з різних країн. В основній дисципліні Україну представляли 7 чоловіків і 1 жінка, а в напівмарафоні — 21 чоловік і 10 жінок.

 

Для Ірини забіг став справді визначною подією, адже вона  брала участь у марафоні вперше в житті.

«Атмосфера надихає на подальші старти! Дякую усім, хто своїм прикладом надихнув мене на цю, здавалося б, безнадійну справу», — написала кременчужанка на своїй сторінці у Facebook.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: марафон Словаччина
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