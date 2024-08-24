Втрата пам'яті й орієнтирів та кохання: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Сара Джіо «Усі квіти Парижа»
Керолайн прокидається в паризькій лікарні, нічого не пам’ятаючи про своє минуле, і з подивом дізнається, що жила нудним життям у квартирі на березі Сени. Пам’ять повільно повертається, але вона не може позбутися відчуття, що їй загрожує небезпека. Одного разу Керолайн знаходить листи жінки з далекого 1943 року. Їх авторка Селін — молода вдова, яка жила в окупованому нацистами Парижі. У цих листах — історія її непростого життя, сповненого страху смерті, історія вибору, на який колись зважилася Селін заради порятунку найдорожчої людини у своєму житті. Усвідомлюючи чужий біль, чи зможе Керолайн відновити власні спогади та зрозуміти, що в неї із Селін багато спільного більше ніж вона могла собі уявити.
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Джон П. Стрелекі «Повернення до кафе на краю світу»
Життя Джона назавжди змінилося після того, як він заблукав і потрапив у маленьке кафе «Чому ви тут?». Він там провів усю ніч і полишив його з новим поглядом на буття загалом і на своє життя зокрема. Джон дуже здивувався, коли через десять років знову опинився в цьому кафе. От тільки цього разу в меню були три нові запитання. І відповісти на них має Джессіка — випадкова відвідувачка, яка втратила життєвий орієнтир…
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Світлана Талан «Ми завжди були разом»
Римма завжди боялася змін. Але коли в неї діагностували рак, зрозуміла, що настав час бути собою і жити так, як хочеться. Випадково вона натрапляє на дивне оголошення в газеті: чоловік, на ім’я Влад, шукає, хто допоможе йому зрозуміти, як спілкуватися з дівчатами. Риммі уже нема чого втрачати, і вона погоджується на зустріч, водночас навіть не здогадуючись, як звичайне знайомство змінить її життя.
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