Втрата пам'яті й орієнтирів та кохання: що кременчужанам почитати на вихідних

Сара Джіо «Усі квіти Парижа» Керолайн прокидається в паризькій лікарні, нічого не пам’ятаючи про своє минуле, і з подивом дізнається, що жила нудним життям у квартирі на березі Сени. Пам’ять повільно повертається, але вона не може позбутися відчуття, що їй загрожує небезпека. Одного разу Керолайн знаходить листи жінки з далекого 1943 року. Їх авторка Селін — молода вдова, яка жила в окупованому нацистами Парижі. У цих листах — історія її непростого життя, сповненого страху смерті, історія вибору, на який колись зважилася Селін заради порятунку найдорожчої людини у своєму житті. Усвідомлюючи чужий біль, чи зможе Керолайн відновити власні спогади та зрозуміти, що в неї із Селін багато спільного більше ніж вона могла собі уявити.