Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ

24 серпня Президент підписав закон, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Росією.
Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради України.
Тепер релігійні організації, пов'язані з РФ, мають протягом 9 місяців розірвати зв'язки з країною-агресоркою.
Президент також підписав закон про ратифікацію Римського статуту.
Відповідний документ розміщено на сайті Верховної Ради.
Серед інших підписаних сьогодні законів:
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