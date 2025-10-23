Матір зниклого безвісти військовослужбовця з Кременчуччини отримала нагороду за сина

Рідні вірять, що Анатолій Брик живий і обов’язково повернеться

На Кременчуччині мати зниклого безвісти військовослужбовця Анатолія Брика отримала відзнаку сина — «За знищення ворога». Про це повідомили у пресслужбі Семенівської громади.

Військового нагородили згідно з наказом командира 95 окремої десантно-штурмової бригади від 22 серпня 2025 року.

Із 8 вересня Анатолій Брик вважається зниклим безвісти в Сумській області. Відзнаку за мужність і героїзм сина отримала його мати — Тетяна Миколаївна Брик. Нагороду вручив начальник відділу цивільно-військового співробітництва 3 відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП та місцеві чиновники.

