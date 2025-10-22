«Сказав, що повинен захищати Україну»: в Кременчуці родинам шістьох загиблих Героїв передали їх нагороди

Сьогодні, 22 жовтня, у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації родинам шістьох загиблих захисників України вручили їх бойові нагороди. Полеглі Герої були нагороджені посмертно указами Президента України за особисту мужність, сміливість та хоробрість, проявлені у боях під час захисту українського народу.

Державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців передали очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та тимчасово виконуючий обовʼязки начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП майор Тарас Саражин.

— Жодна нагорода не може зрівнятися з тим, що втратили ваші родини. Але ці ордени — символ нашої пам’яті, вдячності й поваги до подвигу ваших близьких, які стали справжніми Героями, — зазначив Олександр Аленін.

Перед врученням нагород присутні вшанували пам’ять полеглих захисників України хвилиною мовчання.

Згідно з Указом Президента України від 30 серпня 2025 року № 668 орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджено солдата Афанасенка Олега Борисовича. Він народився 22 травня 1973 року. Воював у складі 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського. Був командиром відділення. Загинув 12 лютого 2024 року під час відбиття ворожого штурму неподалік селища Новоукраїнка Волноваського району на Донеччині. У полеглого бійця лишились батьки та син, який отримав нагороду батька.

Згідно з Указом Президента України від 13 червня 2025 року № 409 орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджено солдата Дзюбана Андрія Миколайовича. Він народився 23 жовтня 1983 року. Воював у складі 82-ї ОДШБр. Був оператор БПЛА. Загинув 20 квітня 2025 року при виконанні бойового завдання поблизу села Гуєво Суджанського району Курської області (РФ). Нагороду отримала дружина полеглого Героя — Ніна Дзюба.

Згідно з Указом Президента України від 30 серпня 2025 року № 668 орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) нагороджено солдата Нагорного Володимира Володимировича. Він народився 21 травня 1980 року. Воював у складі 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського. Був кулеметник стрілецького відділення. Загинув 11 березня 2024 року при виконанні бойового завдання поблизу села Пречистівка Волноваського району на Донеччині. У загиблого воїна залишилися батьки, дружина та донька. Нагороду отримали батьки полеглого Героя.

Згідно з Указом Президента України від 22 серпня 2025 року № 27712 медаллю «За військову службу Україні» (посмертно) нагороджено сержанта Вербенка Юрія Володимировича. Він народився 21 травня 1973 року. Працював у Кременчуці на фірмі «Лукас». Воював у складі 407-го ОСБ. Був сержантом з матеріального забезпечення. Загинув 9 грудня 2023 року при виконанні бойового завдання поблизу Авдіївки на Донеччині. Нагороду отримала дружина полеглого Героя.

Згідно з Указом Президента України від 22 серпня 2025 року № 27712 медаллю «За військову службу Україні» (посмертно) нагороджено солдата Ганжу Геннадія Михайловича. Він народився 30 серпня 1972 року у Кременчуці. Працював на ТОВ «Дормаш Груп». Воював у складі 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Був номер обслуги механізованого відділення. Загинув 18 грудня 2023 року під час штурмових дій противника поблизу міста Авдіївка на Донеччині. Нагороду отримала матір полеглого Героя.

Згідно з Указом Президента України від 22 серпня 2025 року № 28162 медаллю «За військову службу Україні» (посмертно) нагороджено солдата Каплуна Віталія Володимировича. Він народився 25 квітня 1975 року. Служив оператором радіорелейної станції взводу зв’язку 153-ї ОМБр. Загинув 3 вересня 2024 року внаслідок російського ракетного обстрілу території військової частини в Полтаві. Нагороду отримали батьки полеглого воїна.

Після вручення нагород рідні полеглих Героїв розповіли про них та поділилися своїми спогадами.

Про полеглого воїна Андрія Дзюбана розповіла його матір.

— Дитина була золота. Він сам рвався захищати Україну з перших днів. Спочатку волонтерів, а потім добровільно пішов… Він у нас загинув на Пасху, — розповіла Ольга Дзюбан.

Про загиблого Героя розповів також його брат.

— Ми з ним разом працювали — заснували спортивний клуб. Він став майстром спорту з національних бойових мистецтв. Виховували молодь, дітей — і своїх, і чужих. Він показував їм приклад. Брат завжди вчасно приходив на допомогу І загинув, як справжній Герой, - сказав брат полеглого.

Про полеглого воїна Володимира Нагорного розповіла його матір.

— Він дуже любив життя… І взагалі людей любив. І коли його призвали, він не хвилини не вагався — одразу сказав, що я піду, що повинен захищати Україну. І пішов, - згадала слова сина Тамара Михайлівна.

Її доповнила старша сестра Володимира Нагорного.

— Він був веселий, дружнім, компанійським… Допомагав. Тепер все змінилося. Немає братика. Батьки вже не ті. Вже все не те, — сказала пані Тетяна.

Олександр Аленін висловили співчуття родинам загиблих Героїв та запевнив, що для них буде завжди всебічна підтримка та допомога. А представниця Кременчуцького РТЦК та СП пропонувала рідним загиблих у разі потреби звертатися за допомогою.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!