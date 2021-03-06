Доступна іпотека під 7%: програмою можна скористатися і в Кременчуці, та це кредит не для бідних

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 233

ТЪ дізнавався, чи готові банки у місті видавати кредити за новою держпрограмою? Які «підводні камені» нового кредитування?

Першого березня відбувся старт обіцяної державної програми «Доступна іпотека 7%». Перший кредит за новою програмою видав «Укргазбанк» молодій родині з Гостомеля, що чекає на поповнення, повідомляє сайт банку.









Перший позичальник Сергій із дружиною Валерією взяли у кредит під 7% двокімнатну квартиру площею в 43,4 кв.м. Підписання кредитної угоди з позичальником відбулося під час Всеукраїнського форуму «Україна 30».









«У програмі можуть брати участь усі бажаючі – громадяни України, котрі відповідають вимогам щодо наявності/відсутності нерухомості та вимогам щодо доходів (місячний дохід сім’ї не повинен перевищувати десятикратного розміру середньої заробітної плати у регіоні, де розташована нерухомість)», - у повідомленні банку йдеться про дві ключові вимоги до позичальників.











Ми зателефонували (як потенційні позичальники) у відділення двох банків у Кременчуці - «Укргазбанку» та «Ощадбанку» - щоб з’ясувати, чи вже можна оформити кредит у нашому місті. У банках спочатку поцікавилися офіційним працевлаштуванням. Та відповіли - можна, збирайте пакет документів та зверніть увагу на вимоги (детальні описи програми вже є на сайтах банків).





- А якщо в чоловіка є житло, а в мене немає, чи можу я претендувати на такий кредит? - запитала наша журналістка в консультанта.



- Якщо в нього у власності не більше 50 квадратних метрів, а у вас немає - тоді можна пробувати. Програма нова, підходьте! - відповіли в одному з банків.



Банками, що першими взяли участь у програмі, стали:

ОТП Банк

Приватбанк

Банк "Глобус"

Мегабанк

Кредобанк

Ощадбанк

Укргазбанк

Але список банків може поповнюватися.



Підводні камені нового кредитування

По-перше, нова програма кредитування - не для бідних. За підрахунками Економічної правди, той, хто отримає в рамках програми 1 млн грн, за 20 років на відсотках переплатить 860 тис грн (щомісячний платіж становитиме 7,7 тис грн щомісяця). Не слід забувати й про обов’язковий власний платіж - 15%. Від мільйона - це 150 тис грн. Крім того, при оформленні кредиту будуть додаткові банківські витрати - комісія. Також слід буде заплатити за послуги нотаріуса.





По-друге, передбачені жорсткі умови оплати за кредитом. У разі прострочення платежу за іпотекою на 30 днів позичальник втратить допомогу від держави до моменту погашення заборгованості.



Якщо прострочення сягне 90 днів, то він перестане бути учасником програми, і до кінця іпотеки йому нараховуватимуть відсотки за стандартними банківськими умовами.