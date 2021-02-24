Українцям пообіцяли доступну іпотеку на житло під 7% річних: хто зможе взяти кредит

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 625 Коментарів: 1

Мінфін розробив держпрограму «Доступна іпотека 7%» і планує її запустити вже у березні

Уряд обіцяє українцям доступну іпотеку на житло в рамках нової державної програми «Доступна іпотека 7%».





Її презентував міністр фінансів Сергій Марченко у своєму виступі на Всеукраїнському форумі «Україна30 – Інфраструктура» під час дискусійної панелі «Доступне житло – нова реальність». Про це повідомляє сайт Мінфіну.



Що передбачено Програмою

Суть програми в тому що держава компенсуватиме частину відсотків — а позичальник сплачуватиме 7% за користування кредитом

Адміністрування Програми покладається на Фонд розвитку підприємництва.

На першому етапі фінансування Програми буде забезпечуватися вже передбаченими у бюджеті на функціонування згаданого Фонду 2 млрд грн.

«Програма «Доступна іпотека 7%» надасть можливість людям з відносно невисоким рівнем доходу отримувати житло в кредит з частковою компенсацію відсотків державою.

Близько 5000 сімей зможуть скористатися Програмою у 2021 році, запевняють у Мінфіні

Плановий портфель іпотечних кредитів у цьому році складає 5 млрд грн.





«Запуск програми запланований на 1 березня 2021 року і є першим кроком у реалізації загальної стратегії відновлення іпотечного ринку в Україні», – повідомив міністр.









Яке житло можна буде взяти в іпотеку

Предмет іпотеки – це квартири та індивідуальні житлові будинки (разом із земельною ділянкою) на первинному та вторинному ринку, введенні в експлуатацію з 2018 року.

Нормативна площа – 50 кв м для одного громадянина чи сім’ю з двох осіб, потім додатково 20 кв м на кожного наступного члена сім’ї.

Загальна площа може перевищувати нормативну на 20%. Надлишок площі оплачує позичальник.

Максимальна сума іпотеки становитиме 2 млн грн, а максимальна вартість предмета іпотеки – не більш як 2,5 млн грн.



Де оформити іпотеку?

Реалізовуватимуть програму через уповноважені банки. Для отримання іпотеки громадянин має звернутися до уповноваженого банку зі стандартним пакетом документів, що підтверджують його дієздатність, платоспроможність та відповідність іншим критеріям Програми. Уповноважений банк укладає договір та подає дані до Фонду (реєстр) для подальшої компенсації відсотків .



До програми запрошені всі уповноважені банки, що вже співпрацюють у рамках реалізації Програми «Доступні кредити 5-7-9» (це кредити на підприємництво).



Предмети іпотеки можуть бути придбані у забудовників, які мають акредитацію від уповноважених банків.



Портрет позичальника

Вік не повинен перевищувати 70 років на дату погашення іпотечного кредиту.

Мінімальний дохід визначається банком з точки зору достатності для обслуговування заборгованості за іпотечним кредитом. При цьому максимальний дохід позичальника та його сім’ї не повинен перевищувати 10-тикратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України.



На який термін дадуть кредит?

За умовами програми кредит можна буде отримати строком до 20 років, із мінімальним першим внеском 15% вартості предмету іпотеки. Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту складає 0,5 від суми кредиту та додатково 0,5 % річних за гарантії Фонду у випадку використання.





«Мінфін вбачає глобальні завдання у розвитку доступної іпотеки. Це, зокрема, впровадження нових фінансових інструментів, стимулювання конкуренції серед надавачів фінансових послуг, що впливатиме на подальше зниження відсоткової ставки», – підкреслив Міністр фінансів Сергій Марченко.





Урядову презентацію Програми можна завантажити тут:





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