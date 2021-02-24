Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новина, Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Сьогодні Полтавщина отримала 19,3 тисяч доз вакцини від COVID-19

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 140 Коментарів: 1

 

Вакцинація розпочнеться завтра

Сьогодны, 24 лютого, Полтавщина отримала 19,3 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca, про це о 19.00 у своєму телеграм-каналі поінформував голови Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого. Першим щеплення отримає лікар в Полтавській обласній клінічній лікарні відновного лікування.


Як кременчужанам записатися на щеплення від коронавірусу

На першому етапі заплановано щепити понад 6,7 тис. людей, серед яких понад 4 тис. медиків. Це – працівники мобільних бригад із вакцинації; лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів.


Для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука. Вони пройшли відповідне навчання від фахівців ВООЗ та Центру громадського здоров'я МОЗ України.


Щеплення – безкоштовне й добровільне за попередньо підготовленими списками.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус вакцина
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Коментарі: 1

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Zloy_kachan:
Сьогодні, 20:23

ну теперь заживем... А завтра маску можна уже не одевать???


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