Сьогодні Полтавщина отримала 19,3 тисяч доз вакцини від COVID-19

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 140 Коментарів: 1

Сьогодны, 24 лютого, Полтавщина отримала 19,3 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca, про це о 19.00 у своєму телеграм-каналі поінформував голови Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого. Першим щеплення отримає лікар в Полтавській обласній клінічній лікарні відновного лікування.

На першому етапі заплановано щепити понад 6,7 тис. людей, серед яких понад 4 тис. медиків. Це – працівники мобільних бригад із вакцинації; лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів.





Для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука. Вони пройшли відповідне навчання від фахівців ВООЗ та Центру громадського здоров'я МОЗ України.





Щеплення – безкоштовне й добровільне за попередньо підготовленими списками.