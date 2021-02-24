В Кременчуці 13 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 117

Сьогодні, 24 лютого, в Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 6 жінок віком від 20 до 64 років та 7 чоловіків віком від 54 до 82 років. Із них 9 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 4 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 38 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 16 пацієнтів.



Всього зареєстровано 5 839 випадків: одужало 5 533, померло 161.