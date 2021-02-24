Перемогу «Кременчука» обговорили у новій соцмережі Clubhouse

Вчора, 23:52 Переглядів: 62

Сьогодні, 24 лютого, хокеїсти «Кременчука» вдома прийняля «Донбас». У рідних стінах містяни вдруге у сезоні обіграли донеччан.





Вперше Українська хокейна ліга в Clubhouse провела обговорення матчу. Першим обговоренням в Clubhouse УХЛ, XSPORT і Parimatch став матч між лідерами турнірної таблиці «Кременчуком» та «Донбасом», а також підведення підсумків фінальної частини регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч сезону 2020/21. Уасть в обговоренні взяли головний редактор телеканалу XSPORT і сайту XSPORT.ua Олександр Сукманський, генеральний директор УХЛ Сергій Варламов і спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев.





«Кременчук» - «Донбас» 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 Гриценко (Ворона, менш.), 1:25; 2:0 Ворона (Алексюк), 7:50; 3:0 Денискін (Дубінін, Коробов), 11:35; 3:1 Шишлянніков (Бірюков, Сігарьов), 14:50; 4:1 Денискін (Григорян, більш.), 41:45; 5:1 Гриценко, 44:27; 5:2 Лялька (Пангелов-Юлдашев, Коренчук), 49:46.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусєв - Григорян, Хрішпенц - Боєвих, Грицьких - Алексюк, Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов - Смірнов - Тютченко, Созонов - Пукс - Орлов, Савченко - Гриценко - Ворона.

Головний тренер - Олександр Савицький.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Тунхузін, Кожевніков - Кобєлєв, Горечишніков - Журавльов; Монс - Туркін - Захаров (К), Шишлянніков - Бірюков - Сігарьов, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Мільохін - Карамнов - Пересунько.

Головний тренер - Ігор Чибирєв.









Хокеїсти «Кременчука» ударно почали перший період - вже на другій хвилині Гриценко закинув шайбу у більшості. Через шість хвилин у воротах «Донбасу» опинилася друга шайба - Ворона з передачі Алексюка засмутив Трифонова. На цьому підопічні Савицького не зупинилися і незабаром Денискін збільшив перевагу команди до 3:0. Чибирєв відразу відреагував на третю пропущену шайбу тайм-аутом, який команді пішов на користь - Шишлянніков після ассиста Сігарьова скоротив відставання. Однак стартова 20-хвилинка запам'яталася не тільки чотирма шайбами, а й ще ефектною бійкою, яку влаштували Тунхузін і Бабрусєв.





Другий період, на відміну від першого, пройшов без закинутих шайб. Команди досить багато атакували, але ось переграти голкіперів нікому не вдалося. Стражі воріт стали справжніми героями другого ігрового відрізка.





Чинні чемпіони України не зменшили обертів і в заключному періоді - Денискін та Гриценко ще по разу відзначилися у воротах донеччан. На це підопічні Чибирєва відповіли результативним кидком Ляльки - 5:2 на користь "містян".





Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький:

- Просив хлопців перед грою потерпіти, а також зіграти в правильний і спокійний хокей. Намагатися тримати шайбу і строго зіграти в обороні. Можу сказати, що дотерпіли, молодці.





Також відзначив би нападників, які виглядали сьогодні активно, агресивно. Гадаю, що ми заслужено сьогодні перемогли. Вітаю хлопців з перемогою.





- Бліц-криг - був установкою на гру?





- Ні, я не давав таку установку, щоб ми швидкі голи забивали. Гадаю, що сьогодні просто хлопці активно зіграли в нападі, а така активність призвела до того, що з'явилися помилки у «Донбасу».





- Команда закинула першу шайбу в меншості. Можна сказати, що вона вплинула на гру?





- У нас вже таке не вперше виходить. Не можу сказати, що ми це тренуємо спеціально. У меншості закинути шайбу - це везіння, ніж награна комбінація.





- Наскільки гра проти «Донбасу» показала готовність команди до плей-оф?





- До плей-оф є ще ігри. Ми готуємося до кожного матчу. Можливо, ми десь тримаємо приціл на плей-оф, але поки ще є ігри в регулярному чемпіонаті.





Головний тренер «Донбасу» Ігор Чибирев:

- Я сьогодні гру коментувати не буду. Хочу забути її повністю і йти далі.





- Як будете налаштовуватися на плей-оф?





- Нормально, як завжди будемо налаштовуватися. У нас ще є ігри, в яких можна підготуватися.





- Чимось здивував суперник?





- Ні!





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