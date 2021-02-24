У Кременчуці де зробили гарні дороги, там поставлять гарні TruCAM'и

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 235 Коментарів: 5

Вимірювати швидкість, з якою рухаються водії, тепер будуть ще на двох вулицях у місті

Ще на двох вулицях Кременчука правоохоронці будуть вимірювати швидкість, з якою рухаються автівки за допомогою TruCAM. Про це повідомляє патрульна поліція міста.





Відсьогодні правоохоронців TruCAM з можна буде на трьох ділянках:

на вул. Вадима Пугачова: від вулиці Київської до вулиці Бетонної від провулка Медового до проспекту Свободи

на вул. Леонова: від вул. Європейської до кругу в районі залізничного вокзалу



«Місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних через перевищення швидкісного режиму», - коментують у поліції.



