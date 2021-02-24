У Кременчуці де зробили гарні дороги, там поставлять гарні TruCAM'и
Сьогодні, 17:27
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Вимірювати швидкість, з якою рухаються водії, тепер будуть ще на двох вулицях у місті
Ще на двох вулицях Кременчука правоохоронці будуть вимірювати швидкість, з якою рухаються автівки за допомогою TruCAM. Про це повідомляє патрульна поліція міста.
Відсьогодні правоохоронців TruCAM з можна буде на трьох ділянках:
- на вул. Вадима Пугачова:
- від вулиці Київської до вулиці Бетонної
- від провулка Медового до проспекту Свободи
- на вул. Леонова:
- від вул. Європейської до кругу в районі залізничного вокзалу
«Місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних через перевищення швидкісного режиму», - коментують у поліції.
Автор: Юлия Волынская
Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука