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У Кременчуці де зробили гарні дороги, там поставлять гарні TruCAM'и

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 235 Коментарів: 5

 

Вимірювати швидкість, з якою рухаються водії, тепер будуть ще на двох вулицях у місті

Ще на двох вулицях Кременчука правоохоронці будуть вимірювати швидкість, з якою рухаються автівки за допомогою TruCAM. Про це повідомляє патрульна поліція міста. 


Відсьогодні правоохоронців TruCAM з можна буде на трьох ділянках:

  • на вул. Вадима Пугачова:
    • від вулиці Київської до вулиці Бетонної
    • від провулка Медового до проспекту Свободи
  • на вул. Леонова:
    • від вул. Європейської до кругу в районі залізничного вокзалу
«Місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних через перевищення швидкісного режиму», - коментують у поліції. 


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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: TruCAM швидкість
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Коментарі: 5

170
БРАТ:
Сьогодні, 18:09

Дивне законодавство... поперджуєм порушників, що на даному участку дороги буде здійснюватись швидкісний контроль... будьте такі ласкаві0 на даносу участку- не гоняйте!!!

брєєєєд!


4 12
2 701
zzzzzz:
Сьогодні, 18:29

То есть нигде....ботдорога уже развалится к тому времени


7 2
4
Sharperok:
Сьогодні, 19:04

Ну на самом деле это уже что-то похожее на работу полиции начали предупреждать правонарушения а не тупо штрафовать!


13 0
83
Oleg Olimp:
Сьогодні, 19:49

Леонова вже в трьох місцях перекопана і засипана лайном замісць асфальту


5 0
141
Zloy_kachan:
Сьогодні, 20:16

На первомайской поставьте - там как раз дорога бомба... Почему эти олени сами говорят, что дорога разрушается из-за соли, но при малейшем морозе, снеге, сыпят ее тоннами. В Европе соль давно запрещено сыпать на дороги!!! Т.к. кроме разрушения дороги есть еще много негативных факторов (мелкие: соль попадает на лапки всех животных, а там если есть малейшая ранка... попробуйте себе на мельчайший порез насыпать соли. И глобальные - вся это соль попадает в грунт и грунтовые воды... А потом мы удивляемся почему в августе каштаны рыжые...). Эх нет у нас настоящих эко-активистов. 


2 1

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