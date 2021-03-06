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Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Фотоколекція

Для тих хто проспав: перший весняний сніг у Кременчуці

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 284

Тобі вдалося побачити весняний сніг? 
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 6 березня, кременчужан неочікувано порадував сніг. Після кількох теплих днів частина містян вже "перевзула авто" та пересіла на велосипеди, проте примхи погоди вносять свої корективи. 

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: весна сніг
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