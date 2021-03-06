Як працюватимуть сервісні центри МВС у святкові дні

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 173

У березні цього року сервісні центри МВС працюють зі змінами у графіку роботи. Так, працівники регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області, що знаходиться за адресою село Розсошенці, вулиця Кременчуцька 2 В матимуть святкові вихідні 6,7, 8 березня, а 9 березня продовжать працювати у звичному режимі.

Працівники територіальних сервісних центрів МВС, адреси та контакти яких можна переглянути за посиланням, матимуть вихідні 7,8 та 9 березня.





10 березня громадяни можуть отримати послуги з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчення водія.

Разом з тим нагадуємо, що запис до електронної черги тимчасово недоступний. Наразі проводяться роботи з технічного обслуговування відповідного обладнання. Про їх закінчення повідомлять додатково.





Під час проведення робіт, прийом громадян відбуватиметься за попереднім записом за телефонами вашого територіального сервісного центру МВС, або у порядку живої черги (за наявності вільних місць).

Більше інформації на сайті та за телефонами +38 063 127 12 19, (0532) 59 14 99