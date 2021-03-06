Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

122 нові випадки коронавірусу зафіксували на Полтавщині

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Статистичні дані захворюваності на коронавірус у Полтавській області та Україні 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 038 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 42 911 жителів області, продовжують лікування 3 128 людей, зокрема 149 дітей.


Усього зареєстровано 999 летальних випадків, нових – 4 (Полтава – 2; Миргород, Миргородський район). За минулу добу зареєстровано нових випадків – 112.


 


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 18 132 (+17);
  • Кременчук – 5 983 (+27);
  • Горішні Плавні – 2 335 (+6);
  • Полтавський район – 2 002 (+20);
  • Миргород – 1 730;
  • Лубни – 1 482 (+2);
  • Лохвицький район – 1 376;
  • Зіньківський район – 1 068 (+2);
  • Карлівський район – 974 (+8);
  • Пирятинський район – 818 (+1);
  • Котелевський район – 794;
  • Новосанжарський район – 784 (+3);
  • Кременчуцький район – 727 (+5);
  • Глобинський район – 712;
  • Шишацький район – 650;
  • Диканський район – 648 (+1);
  • Миргородський район – 641;
  • Хорольський район – 624;
  • Кобеляцький район – 582 (+3);
  • Гадяч – 579;
  • Решетилівський район – 562 (+3);
  • Машівський район – 536 (+2);
  • Чутівський район – 523 (+5);
  • Семенівський район – 459 (+5);
  • Великобагачанський район – 437;
  • Гадяцький район – 368;
  • Козельщинський район – 366;
  • Лубенський район –345;
  • Оржицький район – 295 (+1);
  • Гребінківський район – 273 (+1);
  • Чорнухинський район – 233.

9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 309 осіб;
  • летальних випадків – 156;
  • одужало – 3 351 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 394 061 особа;
  • одужало – 1 194 373 особи;
  • летальних випадків – 26 919;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.


 


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.


Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • Київ – 682 випадки;
  • Вінницька область – 714 випадків;
  • Волинська область – 195 випадків;
  • Дніпропетровська область – 488 випадків;
  • Донецька область – 193 випадки;
  • Житомирська область – 749 випадків;
  • Закарпатська область – 665 випадків;
  • Запорізька область – 188 випадків;
  • Івано-Франківська область – 676 випадків;
  • Київська область – 595 випадків;
  • Кіровоградська область – 47 випадків;
  • Луганська область – 35 випадків;
  • Львівська область – 531 випадок;
  • Миколаївська область – 337 випадків;
  • Одеська область – 375 випадків;
  • Полтавська область – 112 випадків;
  • Рівненська область – 198 випадків;
  • Сумська область – 194 випадки;
  • Тернопільська область – 357 випадків;
  • Харківська область – 522 випадки;
  • Херсонська область – 62 випадки;
  • Хмельницька область – 376 випадків;
  • Черкаська область – 143 випадки;
  • Чернівецька область – 522 випадки;
  • Чернігівська область – 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя. Бережіть себе та рідних!
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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