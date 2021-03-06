122 нові випадки коронавірусу зафіксували на Полтавщині

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Статистичні дані захворюваності на коронавірус у Полтавській області та Україні

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 038 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 42 911 жителів області, продовжують лікування 3 128 людей, зокрема 149 дітей.



Усього зареєстровано 999 летальних випадків, нових – 4 (Полтава – 2; Миргород, Миргородський район). За минулу добу зареєстровано нових випадків – 112.







Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 132 (+17);



Кременчук – 5 983 (+27);

Горішні Плавні – 2 335 (+6);

Полтавський район – 2 002 (+20);

Миргород – 1 730;

Лубни – 1 482 (+2);

Лохвицький район – 1 376;

Зіньківський район – 1 068 (+2);

Карлівський район – 974 (+8);

Пирятинський район – 818 (+1);

Котелевський район – 794;

Новосанжарський район – 784 (+3);



Кременчуцький район – 727 (+5);

Глобинський район – 712;

Шишацький район – 650;

Диканський район – 648 (+1);

Миргородський район – 641;

Хорольський район – 624;

Кобеляцький район – 582 (+3);

Гадяч – 579;

Решетилівський район – 562 (+3);

Машівський район – 536 (+2);

Чутівський район – 523 (+5);

Семенівський район – 459 (+5);

Великобагачанський район – 437;

Гадяцький район – 368;

Козельщинський район – 366;

Лубенський район –345;

Оржицький район – 295 (+1);

Гребінківський район – 273 (+1);

Чорнухинський район – 233.

9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 309 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 3 351 особа;

здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 394 061 особа;

одужало – 1 194 373 особи;

летальних випадків – 26 919;

проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.







За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.



Кількість захворювань у регіонах за добу:

Київ – 682 випадки;

Вінницька область – 714 випадків;

Волинська область – 195 випадків;

Дніпропетровська область – 488 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 749 випадків;

Закарпатська область – 665 випадків;

Запорізька область – 188 випадків;

Івано-Франківська область – 676 випадків;

Київська область – 595 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 35 випадків;

Львівська область – 531 випадок;

Миколаївська область – 337 випадків;

Одеська область – 375 випадків;



Полтавська область – 112 випадків;

Рівненська область – 198 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 357 випадків;

Харківська область – 522 випадки;

Херсонська область – 62 випадки;

Хмельницька область – 376 випадків;

Черкаська область – 143 випадки;

Чернівецька область – 522 випадки;

Чернігівська область – 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя. Бережіть себе та рідних!