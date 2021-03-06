122 нові випадки коронавірусу зафіксували на Полтавщині

Статистичні дані захворюваності на коронавірус у Полтавській області та Україні
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 038 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 42 911 жителів області, продовжують лікування 3 128 людей, зокрема 149 дітей.
Усього зареєстровано 999 летальних випадків, нових – 4 (Полтава – 2; Миргород, Миргородський район). За минулу добу зареєстровано нових випадків – 112.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 18 132 (+17);
- Кременчук – 5 983 (+27);
- Горішні Плавні – 2 335 (+6);
- Полтавський район – 2 002 (+20);
- Миргород – 1 730;
- Лубни – 1 482 (+2);
- Лохвицький район – 1 376;
- Зіньківський район – 1 068 (+2);
- Карлівський район – 974 (+8);
- Пирятинський район – 818 (+1);
- Котелевський район – 794;
- Новосанжарський район – 784 (+3);
- Кременчуцький район – 727 (+5);
- Глобинський район – 712;
- Шишацький район – 650;
- Диканський район – 648 (+1);
- Миргородський район – 641;
- Хорольський район – 624;
- Кобеляцький район – 582 (+3);
- Гадяч – 579;
- Решетилівський район – 562 (+3);
- Машівський район – 536 (+2);
- Чутівський район – 523 (+5);
- Семенівський район – 459 (+5);
- Великобагачанський район – 437;
- Гадяцький район – 368;
- Козельщинський район – 366;
- Лубенський район –345;
- Оржицький район – 295 (+1);
- Гребінківський район – 273 (+1);
- Чорнухинський район – 233.
9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 309 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 3 351 особа;
- здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 394 061 особа;
- одужало – 1 194 373 особи;
- летальних випадків – 26 919;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- Київ – 682 випадки;
- Вінницька область – 714 випадків;
- Волинська область – 195 випадків;
- Дніпропетровська область – 488 випадків;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 749 випадків;
- Закарпатська область – 665 випадків;
- Запорізька область – 188 випадків;
- Івано-Франківська область – 676 випадків;
- Київська область – 595 випадків;
- Кіровоградська область – 47 випадків;
- Луганська область – 35 випадків;
- Львівська область – 531 випадок;
- Миколаївська область – 337 випадків;
- Одеська область – 375 випадків;
- Полтавська область – 112 випадків;
- Рівненська область – 198 випадків;
- Сумська область – 194 випадки;
- Тернопільська область – 357 випадків;
- Харківська область – 522 випадки;
- Херсонська область – 62 випадки;
- Хмельницька область – 376 випадків;
- Черкаська область – 143 випадки;
- Чернівецька область – 522 випадки;
- Чернігівська область – 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя. Бережіть себе та рідних!