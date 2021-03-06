«У Німеччині не відбувається послаблення карантину»: боксер Віктор Вихрист повертається на ринг

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 93

Перспективний український суперважковаговик Віктор Вихрист (5-0 4 КО) свій наступний бій проведе 13 березня в Гамбурзі, Німеччина.

Кременчужанин у рейтинговому поєдинку зустрінеться з непереможеним представником Венесуели Вілмаром Васкесом (11-0-2, 7 КО).

«У Німеччині не відбувається послаблення карантину»

За попередньою інформацією суперником нашого боксера мав стати 41-річний Найф Дідьє (6-5-0). Уродженець ДР Конго вже зустрічався на рингу з українцями: у 2018 році він у першому раунді програв технічним нокаутом Владиславу Сіренку (15-0-0). Проте зараз озвучують представника Венесуели. Напередодні бою Віктор дав інтерв'ю Kamp-Sport.

- Чи легше у 2021 році провести повноцінну підготовку до бою, аніж у карантинному 2020?





- У Німеччині карантин у 2021 році мало чим відрізняється від того, що було минулого року. Майже все закрито, працюють лише продуктові магазини та аптеки. Тому відмінностей насправді мало.

- З ким готуєтеся до бою?





- Спарингуємо зі ще одним представником хевівейту – Алі Ереном Демірзеном. На тиждень до нас приїжджав ще один спаринг-партнер, однак імені його я не пам'ятаю.

- Повернімось до 2020 року. Наскільки вдалим він був для Вас?

- Думаю, що вдалося реалізувати все, що планували, хоч в році і було чимало речей, які не залежали від нас. Тренери теж кажуть, що все вдалося, хоч я розумію, що можна ще краще та яскравіше.

- Наскільки важливу роль у вашому розвитку в професійному боксі грають менеджери та промоутери? Чи задоволені співпрацею з ними?

- Можу сказати, що моя кар'єра практично повністю залежить від них. Моє ж завдання – виходити на ринг та перемагати.

- Присутнє якесь особливе налаштування на цей бій?





- Працюємо та готуємось як завжди. Суперник не найсильніший, але й не слабкий: має і поразки, і перемоги. Побачимо все 13 березня.