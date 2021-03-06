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Кременчук, Полтавщина

Зведений загін поліцейських Полтавщини вирушив у зону проведення Операції Об’єднаних Сил

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 442

 

Правоохоронці будуть забепечувати порядок й безпеку в населених пунктах та на блок-постах в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил

4 березня зведений загін поліцейських Полтавської області вирушив на схід країни для забезпечення публічного порядку й безпеки в населених пунктах та на блок-постах в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. 


 


У своїй промові до особового складу Іван Вигівський, очільник поліції області, сказав:  «Шановні колеги, ви відправляєтесь на схід країни для охорони публічної безпеки й порядку. Важливість цієї місії всім вам зрозуміла, бо кожен із вас їде туди не вперше. Я бажаю вам успіху  та витривалості. Гідно несіть службу, бережіть один одного і повертайтеся додому живими й здоровими. А ми зробимо усе можливе, щоб ви були забезпечені всім  необхідним для якісного виконання своїх обов'язків». 


Також головний поліцейський області зазначив, що успіх у роботі залежить від дисциплінованості кожного з бійців, взаємодопомоги, взаємопідтримки та суворого дотримання закону.


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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція війна ООС
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