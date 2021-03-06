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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Воротар з Кременчука Віталія Онопко забив гол: «Таврія» вперше завоювала Кубок Криму

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 377

 

Ексгравець Кременя вніс свій гол у перемогу команди

Вихованець «Кременя» воротар Віталій Онопко неймовірним голом з пенальті забив у ворота «Херсона». Вчора, 5 березня, в Новій Каховці відбулися поєдинки останнього туру Відкритого Кубку Асоціації футболу АР Крим та м. Севастополя. Сімферопольська «Таврія» у своєму матчі проти ДЮСШ «Херсон» не залишила своїм суперникам жодного шансу, розгромивши їх з рахунком 7:0. Про це повідомляє пресслужба кримчан. 


У другій половині гри по одному разу забивали: Олексій Бойко, Віталій Онопко, Роман Бочак та Максим Богданов. Таким чином футболісти «Таврії», здобувши третю перемогу підряд, вперше стали переможцями V Відкритого Кубку Асоціації футболу АР Крим та м. Севастополя.


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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Максим Богданов
Теги: футбол Кремінь Таврія
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