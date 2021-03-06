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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

На І та ІІ етапах вакцинації у Кременчуці планують прищепити близько 3 тисяч людей

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 385

 

Станом на 5 березня на Полтавщині вакцинувалися 560 медичних працівників

На першому та другому етапах вакцинації у Кременчуці планують прищепити близько 3 тисяч людей. Про це 5 березня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова.


Нагадаємо, у нашому місті вже вакцинували 170 медиків (перша хвиля) – це співробітники ковідних шпиталів. Ще не отримали щеплення медпрацівники, які працюють в інших закладах охорони здоров'я.


4 та 5 березня дві кременчуцькі мобільні бригади з імунізації проходили навчання та мають отримати сертифікати. На наступному тижні передбачається, що Кременчук зможе своїми силами проводити кампанію по щепленню. 


Ось чому мер Малецький не планує найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу


Ввечері 5 березня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов поінформував, що на Полтавщині вакцинувалися 560 медичних працівників: з Полтави, Великої Багачки, Гадяча, Диканьки, Зінькова, Карлівки, Кременчука, Лохвиці, Лубен, Миргорода, Оржиці, Пирятина та Семенівки. З наступного тижня планують залучити вже три мобільні бригади, щоб пришвидшити темпи імунізації.


Про етапи вакцинації читайте в матеріалах ТЪ:

У МОЗ затвердили план вакцинації населення від COVID-19
З березня 2021 року в Україні планують розпочати вакцинацію від COVID-19
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: коронавірус коронавирус вакцинация вакцина
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