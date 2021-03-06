На І та ІІ етапах вакцинації у Кременчуці планують прищепити близько 3 тисяч людей

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 385

На першому та другому етапах вакцинації у Кременчуці планують прищепити близько 3 тисяч людей. Про це 5 березня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова.





Нагадаємо, у нашому місті вже вакцинували 170 медиків (перша хвиля) – це співробітники ковідних шпиталів. Ще не отримали щеплення медпрацівники, які працюють в інших закладах охорони здоров'я.





4 та 5 березня дві кременчуцькі мобільні бригади з імунізації проходили навчання та мають отримати сертифікати. На наступному тижні передбачається, що Кременчук зможе своїми силами проводити кампанію по щепленню.









Ввечері 5 березня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов поінформував, що на Полтавщині вакцинувалися 560 медичних працівників: з Полтави, Великої Багачки, Гадяча, Диканьки, Зінькова, Карлівки, Кременчука, Лохвиці, Лубен, Миргорода, Оржиці, Пирятина та Семенівки. З наступного тижня планують залучити вже три мобільні бригади, щоб пришвидшити темпи імунізації.



Про етапи вакцинації читайте в матеріалах ТЪ: