Скільки охоронців у мера Кременчука

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 530

Міський голова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-екологічноїнадзвичайної ситуації відповів на питання журналістів скільки у нього охоронців.





- У міського голови Кременчука немає охоронців, - відповів міський голова Віталій Малецький.