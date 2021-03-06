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Скільки охоронців у мера Кременчука

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 530

 

Міський голова дав відповідь на питання журналістів 

Міський голова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-екологічноїнадзвичайної ситуації відповів на питання журналістів скільки у нього охоронців. 


- У міського голови Кременчука немає охоронців, - відповів міський голова Віталій Малецький. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Віталій Малецький охорона
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