Кременчужан попереджають не виходити на лід

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 142

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області попереджає про небезпеку на тонкому льоду.





Після тривалого часу плюсової температури, лід на водоймах Кременчука майже розтаяв. Але ще залишилися місця де є залишки тонкого льоду на поверхні водойм.





Для запобігання нещасним випадкам на водних об’єктах, закликаємо громадян бути обачними та не виходити на тонку кригу. Це небезпечно!

В таких умовах потрібно зовсім відмовитись від виходу на лід. Закликаємо громадян бути обачними та не виходити на тонку кригу. Це небезпечно! Особливо це застереження стосується рибалок, які не зважаючи на небезпеку випробовують долю посеред льодових залишків замерзлих водойм.





Батьки, категорично забороніть дітям виходити на кригу без нагляду дорослих, пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм гратися на водоймі, проводьте з ними профілактичні бесіди.

Правила безпеки на льоду:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на кригу, товщина і міцність якої вам невідомі;

перевіряти міцність льоду потрібно не ударом ноги, а за допомогою палиці, з силою ударяючи нею 2-3 рази в одне і теж місце. Якщо лід недостатньо міцний, треба негайно зупинитися і повернутися назад тим же шляхом, сковзаючи по поверхні;

для однієї людини безпечним є лід синюватого або зеленуватого відтінку, товщиною більшою за 7 см;

для групи людей безпечним є лід товщиною більшою за 15 см;

ні в якому разі не можна виходити на тонкий лід;

не можна виходити на лід у місці з’єднання річок, у випадку швидкої течії річки у цьому місці, за наявності вмерзлих водоростей, під час сильного перепаду температури і потепління;

не можна дітям самостійно йти на зимові водойми;

рибалкам не можна пробивати поруч багато лунок та скупчуватись у групи. Відстань від однієї ополонки до іншої – 4-5 метрів;

кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку.

Якщо ви провалились у воду:

– зберігайте спокій, не панікуйте;

– голосно покличте на допомогу;

– широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;

– намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню;

– вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;

– вибравшись з ополонки, необхідно відкотитися від неї на безпечну відстань, а потім повзти в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. Ні в якому випадку не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;

– далі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову одягніть його. Для зігріву робіть будь-які фізичні вправи.





Якщо у вас на очах під лід провалилась людина: