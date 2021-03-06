Кременчуччина увійшла в п'ятірку районів з найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз

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На Полтавщині середньообласний показник у 2020 році становив 36,5, тоді як в Україні – 42,2

На Полтавщині визначили 5 районів з найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз. У минулому році в 5 районах із 25 зафіксували показники захворюваності вищі за епідемічний поріг. Про це 2 березня повідомили на засіданні обласної ради з координації дій щодо поширення туберкульозу, ВІЛ та наркозалежності. Епідемічний поріг захворюваності на туберкульоз визначений на рівні 50, цей показник використовують для позначення початку епідемічного підйому певної хвороби.

На Полтавщині середньообласний показник у 2020 році становив 36,5, тоді як в Україні – 42,2.

Так, найвищі показники захворюваності на туберкульоз зафіксували у 5 районах Полтавщини:

Кобеляцький район – 50,3;

Пирятинський район – 53,6;

Машівський район – 54,0;

Полтавський район – 61,1;

Кременчуцький район – 64,1.

Райони Полтавщини з середнім рівнем захворюваності:

Зіньківський район – 37,2;

Лубенський район – 37,6;

Полтава – 38,0;

Чорнухинський район – 38,3;

Великобагачанський район – 43,3;

Карлівський район – 43,4;

Гадяцький район – 44,0.

Зауважимо, що у порівнянні з минулим роком в Україні знизився рівень захворюваності на туберкульоз. У 2020 році в Україні зареєстрували 17 593 випадки захворювання на активний туберкульоз, включно з рецидивами. Це на 29,8% нижче, ніж у 2019 році, тоді зареєстрували 25 237 випадків.