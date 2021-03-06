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На виїзді з Кременчука ДТП

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 1 052

 Зіштовхнулися автомобілі

На виїзді з Кременчука в районі Піщаного сталося ДТП. 


Подробиці згодом.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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