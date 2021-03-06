Хокеїсти «Кременчука» з хет-триком Орлова здолали «Дніпро»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 274

Сьогодні, 6 березня, в Кременчуці в останній очній зустрічі регулярного чемпіонату зійшлися хокейні команди «Кременчук» та «Дніпро».





«Кременчук» - «Дніпро» 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 Орлов, 00:59; 2:0 Смирнов (Созонов, більш.), 3:53; 3:0 Коробов (Дубінін, Денискін), 7:11; 4:0 Орлов (Созонов), 21:36; 5:0 Тютченко (Кисельов, Ворона), 38:06; 5:1 Гасніков (Швецов, Декало), 38:38; 6:1 Орлов (Созонов), 50:48; 6:2 Матусевич (Целогородцев), 51:12;

Кременчук: Новицький (Корнієнко); Яковлєв - Толстушко, Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Алексюк, Горлушко - Варава; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Кисельов (К) - Ворона - Тютченко, Созонов - Смирнов - Орлов, Савицький - Гриценко (А) - Савченко.

Дніпро: Хомутов (Петров - з 7:11); Декало - Сірченко, Ратушний - Гуляєв, Афанасьєв - Матусевич; Панасенко - Гасніков - Швецов, Целогородцев - Крисанов - Каракулько, Дурдиєв - Чернишенко - Янішевський, Шабанов - Борисов - Галєєв.









Більш впевнено почали матч саме господарі зустрічі, які явно були налаштовані на впевнену перемогу після недавньої поразки «Маріуполю». За перші 20 хвилин матчу команда Савицького зусиллями Орлова, Смирнова і Коробова тричі відзначилася у воротах Хомутова, зробивши непоганий заділ на перемогу. Відзначимо, що після третього гола у воротах «Дніпра» з'явився Петров.





Другу двадцятихвилинку кременчужани теж почали з досить швидкої закинутої шайби - Орлов зробив дубль. А під кінець періоду команди обмінялися голами - на шайбу Тютченка моментально відповів Гасніков, позбавивши Новицького права на "сухар" - 5:1.





У заключному відрізку зустрічі клуби вирівняли гру, проте забивати не перестали. На третій гол в матчі від Орлова, результативно відповів Матусевич, зафіксувавши підсумкові 6:2 на табло





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Сьогодні ми грали з одним найпринциповіших суперників, і у хлопців був настрій позамежний. Сподобалося, що непогано діяли в атаці, але великі проблеми були в обороні, чим я залишився дуже незадоволений.

Потрібно спростити гру в захисті, і ми над цим будемо працювати. А так, гра сподобалася: рахунок гарний і голи красиві забивали. Молодці хлопці.





- Решту три поєдинка в регулярному чемпіонаті «Кременчук» зіграє на виїзді. Чи буде Вам не вистачати уболівальників?





- Ми граємо для вболівальників, і навіть якщо зустріч проходить не в Кременчуці, то все-одно відчуваємо їх підтримку. Докладемо всіх зусиль, щоб не вдарити обличчям в бруд - і перед уболівальниками, і перед самими собою.





11 березня хокеїсти Кременчука у Білій Церкві зіграють з Білим Барсом. Початок матчу о 18.00.