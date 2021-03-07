Поліція Полтавщини затримала злочинну групу, яка катувала й грабувала людей

Чоловікам світить до 15 років позбавлення волі
На Полтавщині поліція затримала злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади на помешкання громадян. За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, злочинна група, яка складалася з 5 чоловіків, у нічний час здійснювала розбійні напади на оселі громадян, катувала людей та забирала гроші та інше цінне майно.
Іван Вигівський, начальник поліції Полтавської області, повідомив: «За допомогою до нас 28 лютого звернулася сім’я місцевих фермерів, котрі проживають у одному із сіл Карлівської громади. Зокрема, 48-річний чоловік та його 47-річна дружина заявили, що близько третьої години ночі до їх приватного житлового будинку, шляхом вибивання вікна, вдерлася група невідомих чоловіків у балаклавах із прорізями для очей. Вони побили господарів, зв’язали скотчем та почали наносити удари, в тому числі із застосуванням дерев’яної бити».
Під час катування нападники вимагали грошові кошти та цінності. А коли заволоділи чималою сумою грошей - втекли. За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.