Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі нацгвардіці стали кращими з бойового самбо

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 263

Вітаємо наших військових з вдалим виступом на змаганнях

У Центральному оперативно-територіальному об'єднанні визначили переможців з боротьби самбо. Змагання, з 3 до 5 березня, на першість Центрального ОТО пройшли на базі спортивного комплексу "Молодість" у Кривому Розі. Про це ТЪ повідомив керівник з фізичної підготовки в/ч 3059 Національної гвардії України Дмитро Капінус. 


За перемогу у чемпіонаті з боротьби самбо змагалися 9 команд та 49 учасників з військових частин, що входять до складу Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.


Впродовж кількох годин спортсмени з Кривого Рогу, Кропивницького, Олександрії, Дніпра, Полтави, Кременчука, Енергодару та Павлограду виборювали місце у збірній команді, що представлятиме Центральне ОТО на загальновійськових змаганнях.


За результатами змагань, третє місце серед батальйонів зайняла команда військової частини 3042 (Енергодар), друге місце вибороли спортсмени військової частини 3054 (Дніпро). Перше місце завоювала команда військової частини 3059 (Кременчук).


Серед наших гвардійців 2 місце у ваговій категорії до 71 кг - 2 місце солдат Владислав Анісімов, 2 місце у ваговій категорії до 79 кг солдат Арман Єсаян, 4 місце у ваговій до 98 кг солдат Єгор Бабін.


 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: нацгвардія самбо
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх