Кременчуцькі нацгвардіці стали кращими з бойового самбо

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 263

У Центральному оперативно-територіальному об'єднанні визначили переможців з боротьби самбо. Змагання, з 3 до 5 березня, на першість Центрального ОТО пройшли на базі спортивного комплексу "Молодість" у Кривому Розі. Про це ТЪ повідомив керівник з фізичної підготовки в/ч 3059 Національної гвардії України Дмитро Капінус.





За перемогу у чемпіонаті з боротьби самбо змагалися 9 команд та 49 учасників з військових частин, що входять до складу Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.





Впродовж кількох годин спортсмени з Кривого Рогу, Кропивницького, Олександрії, Дніпра, Полтави, Кременчука, Енергодару та Павлограду виборювали місце у збірній команді, що представлятиме Центральне ОТО на загальновійськових змаганнях.





За результатами змагань, третє місце серед батальйонів зайняла команда військової частини 3042 (Енергодар), друге місце вибороли спортсмени військової частини 3054 (Дніпро). Перше місце завоювала команда військової частини 3059 (Кременчук).





Серед наших гвардійців 2 місце у ваговій категорії до 71 кг - 2 місце солдат Владислав Анісімов, 2 місце у ваговій категорії до 79 кг солдат Арман Єсаян, 4 місце у ваговій до 98 кг солдат Єгор Бабін.



