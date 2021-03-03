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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Перша хвиля: у Кременчуці від коронавірусу прищепили 170 медиків

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 537

 

Завершення навчання мобільної бригади з вакцинації у Кременчуці затягується з 3-го березня до кінця поточного тижня

У Кременчуці щеплення від коронавірусу отримали 170 медичних працівників, які найбільш тісно контактують із хворими на COVID–19. Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я міста Максим Середа, на наступному тижні стартує вакцинація спеціалістів первинної медичної ланки Кременчука.


Нагадаємо, вакцинація кременчуцьких медиків розпочалася 26 лютого, її провела виїзна мобільна бригада з Полтави. Тоді у перший день імунізації зробили 100 щеплень, а у другий день – 70.


Наразі мобільна бригада з Кременчука проходить спеціальні навчання, які мають завершитися наприкінці поточного тижня (хоча спочатку анонсувалося, що вони завершаться 3-го березня, і бригада приступить до роботи). Коли міські фахівці отримають сертифікати, Кременчук зможе самостійно проводити імунізацію містян і замовляти необхідну кількість вакцин.


Головний медик Кременчука наголосив, що вакцинують людей на добровільних засадах. На сьогодні забажали отримати профілактичне щеплення 208 медиків, які задіяні у боротьбі з COVID–19. Загалом на цьому рівні хворим на коронавірус надають допомогу до 500 медиків. Переважна більшість із них перехворіла на цю інфекцію та має імунітет.


Упродовж двох місяців планується прищепити медичних працівників і фахівців, які працюють у галузях із високим рівнем інфікування COVID–19.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцина коронавірус щепленння
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