25 на 25: у Кременчуці знову порівну тих, хто захворів на COVID-19 і тих, хто одужав

Сьогодні, 21:18 Переглядів: 112

Сьогодні, 3-го березня, в Кременчуці зареєстрували 25 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 18 жінок віком від 29 до 83 років, 6 чоловіків віком від 22 до 77 років та 4-річна дитина. Із них 19 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 37 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 25 пацієнтів.



Всього зареєстровано 5 935 випадків: одужало 5 510, померло 164.