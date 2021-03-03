Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Коронавірус / Карантин

25 на 25: у Кременчуці знову порівну тих, хто захворів на COVID-19 і тих, хто одужав

Сьогодні, 21:18 Переглядів: 112

 

Серед виявлених сьогодні хворих 4-річна дитина

Сьогодні, 3-го березня, в Кременчуці зареєстрували 25 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 18 жінок віком від 29 до 83 років, 6 чоловіків віком від 22 до 77 років та 4-річна дитина. Із них 19 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікуються 37 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 25 пацієнтів.


Всього зареєстровано 5 935 випадків: одужало 5 510, померло 164.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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