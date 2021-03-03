Велогонщик та майстер «золоті руки» Володимир Нертік відзначає 80-річчя

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Сьогодні, 3 березня, 80-річний ювілей відзначає ветеран велосипедного руху Кременчука майстер спорту СРСР Володимир Володимирович Нертік. Про це Телеграфу повідомив тренер Віктор Дементьєв.



У 16 років (з 1956 року) він вперше прийшов на велосипедний спорт у секцію спортклубу КраЗ. Неодноразово перемагав на міських і обласних змаганнях, захищав честь Полтавщини на Всеукраїнських і всесоюзних велоперегонах, ставав переможцем і призером змагань. Але не лише велоспортом єдиним: взимку підготовка і змагання були і на ковзанах, із лижних гонок, грав у хокей за заводську команду. Після закінчення спортивної кар'єри, Володимир Володимирович пішов працювати на завод КрАЗ і тривалий час був на виробництві в пресовому цеху.





- Володимир Володимирович відмінний технік і механік - як то кажуть майстер «золоті руки». Допомагав на велобазі хлопцям готувати свої велосипеди до вирішальних стартів. Його часто залучали до допомоги і для українських професіоналів-велосипедистів. На всесоюзній гонці «Білі ночі», яка проходила у Санкт-Петербурзі, його визнали кращим веломеханіком серед усіх команд і нагороджений спеціальним призом. На даний час проводить своє дозвілля на велопрогулянках, на рибалці в активному відпочинку. Побажаємо йому здоров'я, довгих років активного спортивного життя, родинного щастя та участі у всіх велосипедних ветеранських рухах Кременчука, - зазначив Віктор Дементьєв.