Велогонщик та майстер «золоті руки» Володимир Нертік відзначає 80-річчя

Сьогодні, 3 березня, 80-річний ювілей відзначає ветеран велосипедного руху Кременчука майстер спорту СРСР Володимир Володимирович Нертік. Про це Телеграфу повідомив тренер Віктор Дементьєв.
У 16 років (з 1956 року) він вперше прийшов на велосипедний спорт у секцію спортклубу КраЗ. Неодноразово перемагав на міських і обласних змаганнях, захищав честь Полтавщини на Всеукраїнських і всесоюзних велоперегонах, ставав переможцем і призером змагань. Але не лише велоспортом єдиним: взимку підготовка і змагання були і на ковзанах, із лижних гонок, грав у хокей за заводську команду. Після закінчення спортивної кар'єри, Володимир Володимирович пішов працювати на завод КрАЗ і тривалий час був на виробництві в пресовому цеху.