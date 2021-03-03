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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

4 березня музей запрошує кременчужан побачити «Пряничну казку» Лариси Євстігнєєвої

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 414

 

Відкриття виставки заплановане на 14.00

4 березня о 14.00 в Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється виставка творчих робіт Лариси Євстігнєєвої «Прянична казка». Про це сповістила пресслужба мерії нашого міста. У зв’язку з карантинними вимогами кількість запрошених на відкриття обмежена.


На виставці будуть представлені творчі роботи пані Євстігнєєвої в різних техніках: різьба по дереву, кераміка, флористика, художнє валяння і найрізноманітніші пряникові вироби.


Експозиція працюватиме з 4 березня по 16 квітня 2021 року.


Музей приймає відвідувачів з 9.00 до 16.30. Вихідний день – середа. Вхід безкоштовний, але не забувайте про захисні маски.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка Краеведческий музей творчество
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