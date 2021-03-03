“Місто для людей” інформує: поновлено прийом громадян у центрі обслуговування клієнтів

Шановні кременчужани!
З понеділка, 01 березня, свою роботу поновлює центр обслуговування клієнтів керуючої компанії “Місто для людей” за адресою вул.Велика Набережна, 17. Графік роботи 8:00-17:00, обід 12:00-13:00.
Прийом клієнтів проводиться з дотриманням рекомендацій МОЗ та заходів безпеки: дотримання маскового режиму, дезінфекція приміщення, дотримання дистанції. Для того, щоб скоротити ризики захворювання і поширення коронавірусу, кількість відвідувачів у залі буде обмежено – не більше 1 людини, обов’язково в засобах індивідуального захисту.
Звертаємо Вашу увагу, що карантин в країні не скасований, тому просимо з розумінням поставитись до тимчасових обмежень.
Просимо уникати скупчення людей та за можливості з’ясовувати питання дистанційно. Фахівці відділу продовжать консультації в телефонному режимі.
Нагадаємо номер гарячої лінії “Місто для людей” у Кременчуці:
067 341 41 41
Заявки на виконання робіт приймаються цілодобово без вихідних. Детальну інформацію по оплатам за послуги з управління, нарахуванням, заборгованості, про стан виконання заявок можна отримати з 8:00 до 17:00. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні ваших питань.
Бережіть себе та близьких і будьте здорові!
Про компанію "Місто для людей":
"Місто для людей" – найбільший постачальник послуг з управління житловою нерухомістю в Україні, що діє в Києві та 7 інших містах країни. Компанія належить до групи MDL, яка складається з більш ніж 10 компаній і управляє 10 млн. кв. житлової нерухомості. Крім того, як лідер ринку, що нараховує понад 2 000 різних фахівців, "Місто для людей" обслуговує понад 200 000 клієнтів у більш ніж 3000 житлових будівлях. Компанія пропонує технічне обслуговування будівель, послуги з прибирання будинків і прилеглих територій, обслуговування енергетичних, теплових, водопровідних та пожежних систем, а також ремонт будинків та експлуатацію ліфтів.
Керуюча компанія "Місто для людей" обслуговує теріторію Крюківського району міста Кременчука. В обслуговування будинків та прибудинкової території входять такі роботи:
НАША АДРЕСА: Україна, м.Кременчук, вул.Велика Набережна,17
ТЕЛЕФОНИ: +38 (0536) 70-04-41 +38 (067) 341-41-41
НАПИСАТИ НАМ на email: mdlkremenchuk@ukr.net