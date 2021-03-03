“Місто для людей” інформує: поновлено прийом громадян у центрі обслуговування клієнтів

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З понеділка, 01 березня, свою роботу поновлює центр обслуговування клієнтів керуючої компанії “Місто для людей” за адресою вул.Велика Набережна, 17. Графік роботи 8:00-17:00, обід 12:00-13:00.

Прийом клієнтів проводиться з дотриманням рекомендацій МОЗ та заходів безпеки: дотримання маскового режиму, дезінфекція приміщення, дотримання дистанції. Для того, щоб скоротити ризики захворювання і поширення коронавірусу, кількість відвідувачів у залі буде обмежено – не більше 1 людини, обов’язково в засобах індивідуального захисту.

Звертаємо Вашу увагу, що карантин в країні не скасований, тому просимо з розумінням поставитись до тимчасових обмежень.

Просимо уникати скупчення людей та за можливості з’ясовувати питання дистанційно. Фахівці відділу продовжать консультації в телефонному режимі.





Нагадаємо номер гарячої лінії “Місто для людей” у Кременчуці:

067 341 41 41





Заявки на виконання робіт приймаються цілодобово без вихідних. Детальну інформацію по оплатам за послуги з управління, нарахуванням, заборгованості, про стан виконання заявок можна отримати з 8:00 до 17:00. Менеджери компанії обов'язково проконсультують та допоможуть у вирішенні ваших питань.

Бережіть себе та близьких і будьте здорові!