“Дизель Шоу” у Кременчуці!

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 186

Багато років “Дизель Шоу” працює заради своїх глядачів. І публіка вдячна за підтримку та гумор. Колектив збирає повні зали і жартує на актуальні теми під оплески шанувальників. З останніх номерів особливо прийшлася до душі глядачам патріотична абетка, в якій пояснюють, хто з диктаторів одночасно і “йолоп”, і “телепень”. На окрему увагу заслуговує скетч про те, хто підірвав Кримський міст.

Тур “Дизель Шоу” на підтримку ЗСУ

У разі оголошення повітряної тривоги в кожному залі міста працює надійне бомбосховище. Разом перечекаємо ймовірну небезпеку та продовжимо далі дратувати ворогів своєю незламністю.





Щоб потрапити на концерт “Дизель Шоу” у Кременчуці, купуйте квитки на сайті та у касах міста.