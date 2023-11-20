На автодорозі Київ-Харків перекинулась вантажівка: рух на Полтаву ускладнений

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20 листопада близько 8.40 в селі Супрунівка Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, перекинулась вантажівка Renault Magnum. Поліція з’ясовує обставини події. Ніхто не постраждав.

У результаті на відрізку автодороги Київ-Харків (село Супрунівка) частково обмежили рух транспорту в напрямку Полтави.

На місці події працює поліція та рятувальники.

В ніч на 20 листопада в Полтавській області випав сніг. За повідомленнями очевидців у соцмережах, зранку вже три автомобілі злетіло з дороги на трасі М-22 на відрізку від Кременчука до розвилки на Кобеляки.