Де у Кременчуці 20 листопада найвигідніший курс валют

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 194 Партнерський проєкт

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів

В обмінному пункті «OBMEN24» в Кременчуці можна не тільки обміняти валюту за вигідним курсом, а ще й здійснити грошовий переказ в будь-яку точку України чи світу.

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Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів:

+38(096) 876 16 48

+38(099) 316 12 63

+38(068) 071 31 90

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга «фіксація курсу та бронювання необхідної суми протягом дня».

Завдяки моніторингу ринку, ми відстежуємо найбільш вигідні умови обміну для клієнтів і розміщуємо тільки перевірену інформацію.

Приймаємо пошкоджені купюри.

Нам важлива Ваша безпека, тому всі обмінні пункти оснащені відеонаглядом та охороною. Своя зона паркування. Можливий супровід до автомобіля або на адресу. Операція валютообміну проходить конфіденційно в індивідуальній кімнаті перерахунку, Вам видадуть чек і паперовий конверт для грошей. Наші касири ввічливі і професійні. Устаткування надійне і високотехнологічне. Послуга перевірки валюти на справжність безкоштовна!

Ми знаходимося в самому центрі міста і вам буде зручно нас знайти:

вул. Першотравнева, 45

Працюємо з 9:00 до 19:00

Актуальні курси:

Менеджери:

@obmen_24_7

@Vkurse24

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