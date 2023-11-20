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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мікроавтобус з’їхав у кювет

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 385

Пасажирів у мікроавтобусі не було

20 листопада близько 8.00 у селі Лелюхівка на Новосанжарщині трапилася дорожно-транспортна пригода. 

Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, водій зупинив мікроавтобус на узбіччі, після чого той через ожеледицю з’їхав у кювет та перекинувся.

Пасажирів у мікроавтобусі не було, водій також не травмувався.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Полтавській області випав сніг. За повідомленнями очевидців у соцмережах, зранку вже три автомобілі злетіло з дороги на трасі М-22 на відрізку від Кременчука до розвилки на Кобеляки. Також на автодорозі Київ-Харків перекинулась вантажівка.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ДТП ожеледиця сніг
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