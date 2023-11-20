На Полтавщині мікроавтобус з’їхав у кювет

20 листопада близько 8.00 у селі Лелюхівка на Новосанжарщині трапилася дорожно-транспортна пригода.
Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, водій зупинив мікроавтобус на узбіччі, після чого той через ожеледицю з’їхав у кювет та перекинувся.
Пасажирів у мікроавтобусі не було, водій також не травмувався.
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Полтавській області випав сніг. За повідомленнями очевидців у соцмережах, зранку вже три автомобілі злетіло з дороги на трасі М-22 на відрізку від Кременчука до розвилки на Кобеляки. Також на автодорозі Київ-Харків перекинулась вантажівка.
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