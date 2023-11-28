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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловіка ледь не збив потяг

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 326

 

Госпіталізація йому не знадобилася

27 листопада близько 20.00 поблизу села Божкове Новоселівської громади чоловік ледь не потрапив під колеса потяга. Про це повідомляє Полтавське райуправління поліції.

На місце події прибули медики та правоохоронці. Як з’ясували поліцейські, 25-річний житель Карлівки знаходився дуже близько до колій під час руху швидкісного потягу Hyundai. Через це його збило повітряним потоком від руху потяга. Лікарі доставили чоловіка в лікарню та надали першу медичну допомогу. Госпіталізація травмованому не знадобилася.

Нагадуємо, у червні на Полтавщині чоловік потрапив під потяг.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: gk-press.if.ua
Теги: потрапив під потяг
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