На Полтавщині чоловіка ледь не збив потяг

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27 листопада близько 20.00 поблизу села Божкове Новоселівської громади чоловік ледь не потрапив під колеса потяга. Про це повідомляє Полтавське райуправління поліції.

На місце події прибули медики та правоохоронці. Як з’ясували поліцейські, 25-річний житель Карлівки знаходився дуже близько до колій під час руху швидкісного потягу Hyundai. Через це його збило повітряним потоком від руху потяга. Лікарі доставили чоловіка в лікарню та надали першу медичну допомогу. Госпіталізація травмованому не знадобилася.

Нагадуємо, у червні на Полтавщині чоловік потрапив під потяг.