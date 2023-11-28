У Лубнах судитимуть нотаріуску, яка оформила чоловікові 40 га землі, що належала громаді

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 178

У Лубнах судитимуть нотаріуса за зловживання повноваженнями, унаслідок яких понад 40 га землі вибули з власності територіальної громади. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, у червні 2020 року жінка під час оформлення спадщини зареєструвала за жителем Лубен право власності на земельну ділянку, яку він успадковував від родича лише у володіння.

Як наслідок, понад 40 га вартістю майже 1,2 млн грн вибули з власності територіальної громади, а чоловік отримав право розпоряджатися цією землею.

Надалі Лубенський міськрайонний суд державну реєстрацію права власності на земельну ділянку скасував.

Дії нотаріуски кваліфікували за ч. 3 ст. 365-2 КК України (зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки).