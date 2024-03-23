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Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася із військовим Ігорем Студенком

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 430

 

Вічна шана захиснику України

Сьогодні, 23 березня, попрощалися із захисником України Ігорем Дмитровичем Студенком. Утворивши живий коридор у селі Малики Пришибської громади Кременчуцького району, односельці попрощалися із військовослужбовцем. 

 

Ігор Студенко народився 11 грудня 1971 року в селі Грушеве, Закарпатської області, навчався у місцевій школі. Згодом закінчив Знам’янське профтехучилище №3, де здобув кваліфікацію зварювальника. У квітні 2022 року пішов захищати Україну.
Він відстоював свободу власної держави. Та, на жаль, не повернувся живим з російсько-української війни. 19.03.2024 року після тяжкого поранення Ігор Студенко помер.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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