Злочинні інтриги та історії про Крим: що кременчужанам почитати на вихідних

Шарі Лапена «Нещаслива родина»

Фред Мертон жорстоко зарізаний, його дружина Шейла — задушена. Обох знайшли в їхньому розкішному маєтку після розкішної вечері. Отож детективам треба визначити, хто з-поміж підозрюваних скоїв ці злочини. А це нелегке завдання, адже чи не кожен з родичів та близьких убитої пари має мотив.

Кетрін, найстарша дочка з успішною кар’єрою, розлютилася, дізнавшись, що батьки збираються продати маєток. Ден — син загиблих — постійно піддавався критиці батька через проблеми у бізнесі. А — Дженна — наймолодша — вважалася ганьбою сім’ї через легковажний спосіб життя. Сестра Фреда також має претензії на багатомільйонний спадок, а ще детективи виходять на двох жінок, пов’язаних з убитим чоловіком…



