Злочинні інтриги та історії про Крим: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Шарі Лапена «Нещаслива родина»
Фред Мертон жорстоко зарізаний, його дружина Шейла — задушена. Обох знайшли в їхньому розкішному маєтку після розкішної вечері. Отож детективам треба визначити, хто з-поміж підозрюваних скоїв ці злочини. А це нелегке завдання, адже чи не кожен з родичів та близьких убитої пари має мотив.
Кетрін, найстарша дочка з успішною кар’єрою, розлютилася, дізнавшись, що батьки збираються продати маєток. Ден — син загиблих — постійно піддавався критиці батька через проблеми у бізнесі. А — Дженна — наймолодша — вважалася ганьбою сім’ї через легковажний спосіб життя. Сестра Фреда також має претензії на багатомільйонний спадок, а ще детективи виходять на двох жінок, пов’язаних з убитим чоловіком…
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Анастасія Левкова «За Перекопом є земля»
Крим. Саме тут минуло дитинство, юність і перше кохання головної героїні цієї книги. Саме тут вона зрозуміла, що є українкою. Ні дідусь підполковник КДБ, ані російська кров не стали цьому на заваді. Наче орнамент, у романі переплітаються кримськотатарська культура і українська культура. У романі читач зустрінеться з кримськими татарами, караїмами, українцями, росіянами, німцями, греками, вірменами Криму, дізнається багато їхніх родинних секретів. Разом з головною героїнею та її подругою пройде шлях від їхнього дитинства у 90-х до 2014, з екскурсами в давнішу історію Криму.
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Карен Мак-Квесчин «Місяцеве дитя»
Холодної зимової ночі Шерон Лемке виходить надвір, щоб помилуватися місяцевим затемненням, і у вікні сусіднього будинку помічає маленьку дівчинку, що миє посуд. Однак у родині Флемінгів немає дітей такого віку, та навіть якби й були — то чом би мали поратися по господарству ночами? Шерон могла б викинути це з голови, але коли до неї переселяється вісімнадцятирічна Нікіта, її названа дочка, певні речі в будинку сусідів здаються підозрілими і їй. Соціальні служби не квапляться втручатись у життя респектабельних Флемінгів, тож жінки беруться до власного розслідування.
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