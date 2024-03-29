Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними, кременчужанам прогнозують мінливу хмарність та теплу погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 30 березня, вдень очікується +18...+17°C. Сонце буде періодично з’являтися з-за хмар. Вітер буде південного напрямку. Опадів не очікується.

Наступного дня, 31 березня, вдень стовпчики термометрів покажуть +19°C. Сонце також буде рідко з’являтися з-за хмар. Вітер буде також південного напрямку. Опадів не очікується.