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Підписано Меморандум про співпрацю Горішньоплавнівської громади з Могилянською Стратегічною Агенцією

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1 Партнерський проєкт

Меморандум передбачає проведення спільних заходів, які спрямовані на розвиток громади, освітньої, культурної галузей

Розгляд питань порядку денного розпочався з обговорення проєкту рішення про надання згоди на укладення Меморандуму про співпрацю між ГО «Могилянська Стратегічна Агенція» (МСА) та Горішньоплавнівською міською радою. На сесії були присутні партнери громади — декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук, голова ГО «Могилянська Стратегічна Агенція» Валентина Топольніцька.

«Ось вже пів року триває наша співпраця в освітніх проєктах. Вона спрямована на розроблення рішень задля посилення спроможностей нашої громади та забезпечення її сталого розвитку, — наголосив Дмитро Биков, — Прийшов час розширити межі партнерства і залучити до інноваційної проєктної діяльності культурну, медичну, спортивно-оздоровчу та інші сфери й закріпити нашу співпрацю підписанням меморандуму».

Директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко зазначила, що «меморандум передбачає проведення спільних заходів, які спрямовані на розвиток громади, освітньої, культурної галузей».

«Взаємодія сторін передбачає надання фахівцями МСА професійної командної підтримки громаді у розширенні можливостей для її сталого розвитку», — вказала Ірина Горобченко.

Читачі «Кременчуцького Телеграфа» уже мали змогу ознайомитися з матеріалами про візит освітян міста до Києво-Могилянської бізнес-школи та ініціативу зі створення бібліотеки для педагогічних працівників міста.

Олександр Саврук зауважив, що «дуже приємно бути у вас у гостях і говорити про потенційне партнерство».

«Ми працюємо з лідерами, які прагнуть змін — в собі, в своїх компаніях, громадах, країні, світі, — підкреслив гість. — Чому вибір впав на вашу громаду? Тому що кілька її представників навчалися в Києво-Могилянській бізнес-школі. Ми віримо, що проривний розвиток учасників наших програм приведе до якісного скачка у розвитку як окремих галузей, так і громади в цілому. Сподіваюсь, що наша співпраця буде успішною», — підсумував Олександр Саврук.

Депутати схвалили проєкт рішення про співпрацю. Меморандум між ГО «Могилянська Стратегічна Агенція» та Горішньоплавнівською міською радою підписали Дмитро Биков і Олександр Саврук.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні меморандум
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