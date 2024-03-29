Підписано Меморандум про співпрацю Горішньоплавнівської громади з Могилянською Стратегічною Агенцією

Меморандум передбачає проведення спільних заходів, які спрямовані на розвиток громади, освітньої, культурної галузей
Розгляд питань порядку денного розпочався з обговорення проєкту рішення про надання згоди на укладення Меморандуму про співпрацю між ГО «Могилянська Стратегічна Агенція» (МСА) та Горішньоплавнівською міською радою. На сесії були присутні партнери громади — декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук, голова ГО «Могилянська Стратегічна Агенція» Валентина Топольніцька.
Директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко зазначила, що «меморандум передбачає проведення спільних заходів, які спрямовані на розвиток громади, освітньої, культурної галузей».
Читачі «Кременчуцького Телеграфа» уже мали змогу ознайомитися з матеріалами про візит освітян міста до Києво-Могилянської бізнес-школи та ініціативу зі створення бібліотеки для педагогічних працівників міста.
Олександр Саврук зауважив, що «дуже приємно бути у вас у гостях і говорити про потенційне партнерство».
Депутати схвалили проєкт рішення про співпрацю. Меморандум між ГО «Могилянська Стратегічна Агенція» та Горішньоплавнівською міською радою підписали Дмитро Биков і Олександр Саврук.
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