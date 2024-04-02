Фотофакт: «сміттєвий» дизайн на «Центральному» ринку у Кременчуці

2 квітня фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» Кирило Воронцов помітив на «Центральному» ринку «сміттєвий» дизайн декоративного ставу з водяним млином.
Замість води у тому ставу — чиєсь взуття та сміття.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, навіщо знімають рекламу з Центрального ринку — 22 березня на будівлі ринку з’явився екран та навісні панелі. Також нагадаємо, що з 4 березня по 4 червня у Кременчуці триває трьохмісячник чистоти й порядку.
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