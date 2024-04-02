Судитимуть правоохоронця із Сумщини за хабар у 15 тисяч доларів

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Полтавська обласна прокуратура передала до суду справу проти начальника відділу одного з правоохоронних органів Сумської області, обвинуваченого у вимаганні хабаря. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2023 році чиновник запропонував заступнику директора місцевого лісгоспу, підозрюваному в корупції, «допомогу» у зміні кваліфікації злочину на менш тяжкий і укласти угоду про визнання винуватості за 15 тисяч доларів.

Коли начальник усвідомив, що його дії фіксують, він намагався «працювати на випередження», звернувшись до відділу внутрішньої безпеки зі звинуваченням у намаганні дати йому хабар.

Наразі суд обрав для обвинуваченого запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Слідчі дії проводилися Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у Полтаві.

Нагадаємо, що на Полтавщині за хабар судитимуть колишнього правоохоронця з Миргородського району, який пропонував підприємцю уникнути кримінальної відповідальності за грошову винагороду.